Стали известны причины мирового продовольственного кризиса

Второй год продовольственная инфляция в мире подряд превышает 30%. Эти тенденции сохранятся и в 2023 году, однако России это не грозит. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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По ее словам, несмотря на рост инфляции, российский рынок надежно защищен от глобального роста цен.

«Второй год FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - прим.) фиксирует инфляцию в мире выше 30%, на сегодняшний день она уже больше 35%. Скачок случился из-за накопленных ковидных проблем, накачки экономик развитых стран деньгами, не обеспеченных ничем. У нас продовольственная инфляция за ноябрь, когда уже скакнули томаты и огурцы, - 15%. Мировая – 35%», - рассказала она.

Причиной такого роста стали антироссийские санкции. Однако несмотря на них, в России продолжают продаваться и оливковое масло, и кофе, и экзотические фрукты. При этом она добавила, что в 2023 году цены также будут расти.

«На мировом продовольственном рынке кризис сохранится. Потому что продовольственный рынок зависит от двух других – рынка минеральных удобрений и энергетического. И здесь никаких улучшений для других стран не предвидится», - сказала Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что рынок России надежно защищен от глобального роста цен, в частности, с помощью пошлин.