Казахстану не удалось наладить поставки нефти в обход России

Власти Казахстана в 2022 году не смогли найти альтернативные маршруты для поставки своей нефти в обход России. Как пишут «Известия», обходные пути в Астане искали из-за геополитических проблем и сложностей вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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Летом суд в Новороссийске на 30 дней остановил работу КТК, одного из крупнейших в мире трубопроводов, по которому нефть транспортируется из Казахстана в ЕС через российские порты. Через КТК поставляется более одного процента всей мировой нефти.

Причиной решения суда стали обнаруженные экологические нарушения. Консорциуму выдали предписание об их устранении. В компании заявляли, что решение суда связано с разливами нефти.

Позже Краснодарский краевой суд изменил это решение, заменив приостановку деятельности штрафом в 200 тысяч рублей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле поручил рассмотреть возможность поставок нефти по Транскаспийскому маршруту через порты Азербайджана, а также увеличить пропускные возможности труб, идущих к границе с Китаем.

В октябре вырос объем поставок казахстанской нефти по альтернативным маршрутам: около тысячи тонн нефти было поставлено по железной дороге в Финляндию, также около 200 тысяч тонн нефти отправилось в Баку. Однако речь шла о небольших объемах - не более одного процента от общего экспорта Казахстана, подчеркивают «Известия».