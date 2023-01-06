Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Эксперт заявил о необходимости защитить российские ЛЭП от диверсий

Елена Прошина

Эксперт рынка НТИ «Энерджинет» Александр Лемех заявил, что в 2023 году российская энергетика должна найти новые способы защиты линий электропередачи (ЛЭП) от происшествий. Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт заявил о необходимости защитить российские ЛЭП от диверсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лемех напомнил о диверсиях на ЛЭП в августе 2022 года.

В ФСБ рассказали, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП Курской АЭС. С помощью этих ЛЭП обеспечивалось энергоснабжение и Курской области, и соседних регионов.

После взрывов было возбуждено уголовное дело о теракте. Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики.

«Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать», - так прокомментировал диверсии на ЛЭП Лемех.

Он рассказал, что некоторые российские компании уже предложили решения для защиты ЛЭП от диверсией и перебоев в работе, к примеру, роботы-беспилотники от «Лаборатории будущего». Они занимаются мониторингом, техническим обслуживанием и локальным ремонтом линий электропередачи.

Эксперт по технологии транспортировки электроэнергии Дмитрий Серов назвал одним из главных вызовов технологическую зависимость.

«В некоторых отраслях ТЭК до ста процентов оборудования - импортное», - подчеркнул он.

По оценке Серова, примерно 20 процентов мощности тепловых электростанций России зависят от поставок оборудования из-за рубежа.

Рынки,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители