Эксперт заявил о необходимости защитить российские ЛЭП от диверсий

Эксперт рынка НТИ «Энерджинет» Александр Лемех заявил, что в 2023 году российская энергетика должна найти новые способы защиты линий электропередачи (ЛЭП) от происшествий. Об этом сообщает «Прайм».

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Лемех напомнил о диверсиях на ЛЭП в августе 2022 года.

В ФСБ рассказали, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП Курской АЭС. С помощью этих ЛЭП обеспечивалось энергоснабжение и Курской области, и соседних регионов.

После взрывов было возбуждено уголовное дело о теракте. Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики.

«Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать», - так прокомментировал диверсии на ЛЭП Лемех.

Он рассказал, что некоторые российские компании уже предложили решения для защиты ЛЭП от диверсией и перебоев в работе, к примеру, роботы-беспилотники от «Лаборатории будущего». Они занимаются мониторингом, техническим обслуживанием и локальным ремонтом линий электропередачи.

Эксперт по технологии транспортировки электроэнергии Дмитрий Серов назвал одним из главных вызовов технологическую зависимость.

«В некоторых отраслях ТЭК до ста процентов оборудования - импортное», - подчеркнул он.