В рамках зерновой сделки с Украины вывезли почти 17 млн тонн зерна

Объем вывезенной с Украины в рамках зерновой сделки сельхозпродукции достиг порядка 17 млн тонн, рассказал в пятницу, 6 января, глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«За время функционирования зернового коридора вывезено почти 17 млн тонн зерна», - заявил министр.

Он подчеркнул, что этого удалось достичь при координации и поддержке Турции.