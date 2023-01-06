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36 минут назад

В рамках зерновой сделки с Украины вывезли почти 17 млн тонн зерна

Илья Родин

Объем вывезенной с Украины в рамках зерновой сделки сельхозпродукции достиг порядка 17 млн тонн, рассказал в пятницу, 6 января, глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет ТАСС.

В рамках зерновой сделки с Украины вывезли почти 17 млн тонн зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За время функционирования зернового коридора вывезено почти 17 млн тонн зерна», - заявил министр.

Он подчеркнул, что этого удалось достичь при координации и поддержке Турции.

Напомним, что подписание «зерновой сделки» состоялось 22 июля 2022 года в Стамбуле. На церемонии присутствовали высокопоставленные лица России, Украины и Турции, а также представители ООН.

Рынки,Хулуси Акар,ООН,
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