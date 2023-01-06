В рамках зерновой сделки с Украины вывезли почти 17 млн тонн зерна

Объем вывезенной с Украины в рамках зерновой сделки сельхозпродукции достиг порядка 17 млн тонн, рассказал в пятницу, 6 января, глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет ТАСС.
«За время функционирования зернового коридора вывезено почти 17 млн тонн зерна», - заявил министр.
Он подчеркнул, что этого удалось достичь при координации и поддержке Турции.
Напомним, что подписание «зерновой сделки» состоялось 22 июля 2022 года в Стамбуле. На церемонии присутствовали высокопоставленные лица России, Украины и Турции, а также представители ООН.