Доллар вырос к евро и иене

Днем в пятницу, 6 января, курс доллара укрепился к европейской и японской валютам на фоне ожидания американской статистики по безработице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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Евро на торгах подешевел до 1,0506 доллара (с отметки в 1,052 доллара), в то же время доллар вырос до 134,38 иены с уровня в 133,4 иены.

6 января в США опубликуют данные о безработице, ожидается, что в декабре она составила 3,7 процента, сохранившись на уровне октября и ноября. Число работников несельскохозяйственных отраслей американской экономики выросло на 200 тысяч (в ноябре рост составил 263 тысячи).

Если статистика окажется еще лучше, доллар укрепится еще больше.