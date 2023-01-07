Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
8 часов назад

Bloomberg: Китай продлил время сделок с юанем, сделав очередной шаг к отказу от доллара

Banki.loans

Китайские власти продолжают проводить политику по защите своей национальной валюты и дедоларизации своей страны и мировой экономике, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на оригинальную статью зарубежного издания Bloomberg.

Bloomberg: Китай продлил время сделок с юанем, сделав очередной шаг к отказу от доллара
Фото: Banki.loansBanki.loans

Аналитик издания указал, что в последнее время действия Пекина по укреплению своей национальной валюты стали своеобразным вызовом для американского доллара, который до недавнего времени "правил миром". Китай успешно доказывает, что это не так.

"Последней мерой, предпринятой китайским правительством, является продление времени, в течение которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня. Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире национальной валюты Китая в качестве международного платежного средства", - пишет источник.

Такой мерой Китайские власти стимулируют использование юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных стран. Особенно это касается энергоресурсов и других сырьевых товаров.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители