Bloomberg: Китай продлил время сделок с юанем, сделав очередной шаг к отказу от доллара

Китайские власти продолжают проводить политику по защите своей национальной валюты и дедоларизации своей страны и мировой экономике, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на оригинальную статью зарубежного издания Bloomberg.

Аналитик издания указал, что в последнее время действия Пекина по укреплению своей национальной валюты стали своеобразным вызовом для американского доллара, который до недавнего времени "правил миром". Китай успешно доказывает, что это не так.

"Последней мерой, предпринятой китайским правительством, является продление времени, в течение которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня. Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире национальной валюты Китая в качестве международного платежного средства", - пишет источник.