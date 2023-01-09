Цены на газ в ЕС вернулись на год назад

В Европе резко снизились цены на газ из-за теплой погоды. Показатели вернулись к уровню января 2022 года.

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«Аномально теплое начало января в Европе заставило цены на газ на континенте обвалиться до 69 евро за 1 МВт/ч (780 долларов за 1 тыс. кубометров) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF, вернувшись к показателям годичной давности. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года», — передает «КоммКоммерсант>.

Аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics в отчете для клиентов сообщили, что январь 2023 года пока стал самым теплым за последние 15 лет. Из-за чего в среднем по Евросоюзу хранилища газа была заполнены на 83%, что является самым высоким показателем, если не считать зиму 2019—2020 года, когда ЕС готовился к возможному прекращению поставок российского газа через Украину. Европе удалось заполнить хранилища перед зимой благодаря сокращению потребления в прошлом году.