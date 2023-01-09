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33 минуты назад

Нефть подорожала после ослабления антиковидных ограничений в Китае

Алиса Селезнёва

Мировые рынки отреагировали на смягчение коронавирусных ограничений в Китае ростом цен на мартовские фьючерсы нефти марки Brent до 79,57 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Нефть подорожала после ослабления антиковидных ограничений в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации на 7.51 мск, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель. В свою очередь февральские фьючерсы на WTI торгуются по цене 74,79 доллара, рост составил 1,38%.

Увеличение цен на нефть связано с надеждами рынка на рост спроса на топливо.

В декабре 2022 года власти Китая начали постепенное ослабление ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, которые были одними из самых жестких на планете. 8 января правительство отменило обязательное ПЦР-тестирование и централизованную изоляцию для всех, прибывающих в страну.

При этом, по данным СМИ, отмена ограничений спровоцировала вспышку заболеваемости в Китае. Больницы страны переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших, в том числе и пожилых китайских ученых. В частности, газета South China Morning Post сообщила о том, что ушли из жизни главный инженер китайской программы быстрого ядерного реактора Сюй Ми, разработчик оптического волокна Чжао Цзысэнь, инженер-основатель редкоземельной промышленности Китая Чжан Гочэн.

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