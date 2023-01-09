Нефть подорожала после ослабления антиковидных ограничений в Китае

Мировые рынки отреагировали на смягчение коронавирусных ограничений в Китае ростом цен на мартовские фьючерсы нефти марки Brent до 79,57 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.
По информации на 7.51 мск, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель. В свою очередь февральские фьючерсы на WTI торгуются по цене 74,79 доллара, рост составил 1,38%.
Увеличение цен на нефть связано с надеждами рынка на рост спроса на топливо.
В декабре 2022 года власти Китая начали постепенное ослабление ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, которые были одними из самых жестких на планете. 8 января правительство отменило обязательное ПЦР-тестирование и централизованную изоляцию для всех, прибывающих в страну.
При этом, по данным СМИ, отмена ограничений спровоцировала вспышку заболеваемости в Китае. Больницы страны переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших, в том числе и пожилых китайских ученых. В частности, газета South China Morning Post сообщила о том, что ушли из жизни главный инженер китайской программы быстрого ядерного реактора Сюй Ми, разработчик оптического волокна Чжао Цзысэнь, инженер-основатель редкоземельной промышленности Китая Чжан Гочэн.