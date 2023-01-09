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1 час назад

Российский рынок акций открылся ростом основных биржевых индексов

ТАСС

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует рост основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций открылся ростом основных индексов
Фото: ТАССТАСС

По данным биржи на 10:12 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,49%, до 2 166,99 пункта, индекс РТС - на 2,32%, до 964,61 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 163,43 пункта (+0,33%), а долларовый индекс РТС рос на 1,58%, до 957,66 пункта.

По данным на 10:12 мск, курс доллара снижается на 1,83%, до 70,8 рубля, евро - на 0,95%, до 75,57 рубля. Юань опускается на 0,38%, до 10,39 рубля.

Рынки,Московская биржа,
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