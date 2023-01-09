Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует рост основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

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По данным биржи на 10:12 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,49%, до 2 166,99 пункта, индекс РТС - на 2,32%, до 964,61 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 163,43 пункта (+0,33%), а долларовый индекс РТС рос на 1,58%, до 957,66 пункта.