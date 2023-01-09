Цены на газ в Европе перешли к росту

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 7%, превысив $800 за тысячу кубометров. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

При этом февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF возобновили торги у отметки в $773,6 за тысячу кубометров (+2%). А их стоимость по состоянию на 10.31 мск достигла $811,4 (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены 6 января – $758,5 за тысячу кубометров.