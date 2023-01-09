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1 час назад

Цены на газ в Европе превысили $800 за тысячу кубометров

Газета.Ru

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 7%, превысив $800 за тысячу кубометров. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе перешли к росту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF возобновили торги у отметки в $773,6 за тысячу кубометров (+2%). А их стоимость по состоянию на 10.31 мск достигла $811,4 (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены 6 января – $758,5 за тысячу кубометров.

Накануне издание «Коммерсантъ» сообщало, что в начале 2023 года цены на газ в Европе, на фоне достаточно теплой погоды, опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.

Рынки,Коммерсант,
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