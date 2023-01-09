Раскрыто будущее курса рубля

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал будущий курс рубля. По его мнению, национальную валюту ждет укрепление.

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Беляев пояснил, что до конца января на рубль положительно будет влиять окончание информационно-ажиотажного спроса на валюту и активный рост китайской экономики.

«Если в Китае начинается более активный рост экономики, растет потребление, значит, это наш шанс поставить больше нефти и получить больше выручки оттуда», — уточнил он.

По словам экономиста, именно это влияет на общую стабилизацию и укрепление рубля, а не цены на нефть. Экспортный поток «стабилизирует и укрепляет платежный баланс и спрос на рубли», ведь РФ «рассчитывается в юанях и рублях».

«Платежный баланс улучшается, и это работает на укрепление рубля», — отметил Беляев.