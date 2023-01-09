В Европе поднялись цены на газ

В Европе в понедельник, 9 января, биржевые цены на газ выросли на 9,7%, до $832,1 за тыс. куб.м. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные биржи ICE.

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Отмечается, что февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 773,6 доллара за тыс. куб.м. (+2%).

По данным агентства, к 12.00 мск они «перешли в минус и достигли дневного минимума в $752,1(-0,8%)».

Вместе с тем, ближе к закрытию биржевых торгов цены снова начали расти. На максимуме они поднялись до $846,6 за тыс. куб.м.(+11,6%).