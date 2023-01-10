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1 час назад

Telegraph India: Индия готова поддержать потолок цен на российскую нефть

Ura.Ru

Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India.

«Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание.

Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен.

МИД Эстонии призвал снизить потолок цен для нефти из России

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT.

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