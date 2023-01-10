Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India.

«Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание.

Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен.

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT.