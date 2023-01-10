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1 час назад

Рубль вырос к доллару на фоне продаж валюты экспортерами

Елена Прошина

Курс рубля 10 января показал рост против доллара, но остался стабилен к евро и юаню, потому что сохранились высокие продажи валют экспортерами. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль вырос к доллару на фоне продаж валюты экспортерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 15:44 курс доллара потерял 50 копеек, составив 69,49 рубля. Евро на то же время вырос на две копейки до 74,46 рубля. Юань подешевел на одну копейку до 10,21 рубля. Объем торгов по валюте составил 47,8 миллиарда рублей, по евро — 55 миллиардов, по доллару — 46,8 миллиардов.

Ранее финансист Михаил Беляев спрогнозировал будущее рубля. По его мнению, к концу января он укрепиться на уровне 65 рублей за доллар.

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
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