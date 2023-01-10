Рубль вырос к доллару на фоне продаж валюты экспортерами

Курс рубля 10 января показал рост против доллара, но остался стабилен к евро и юаню, потому что сохранились высокие продажи валют экспортерами. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 15:44 курс доллара потерял 50 копеек, составив 69,49 рубля. Евро на то же время вырос на две копейки до 74,46 рубля. Юань подешевел на одну копейку до 10,21 рубля. Объем торгов по валюте составил 47,8 миллиарда рублей, по евро — 55 миллиардов, по доллару — 46,8 миллиардов.