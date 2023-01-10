G7 решила установить два потолка цен на нефтепродукты из России

Группа стран «Большой семёрки» (G7) собираются установить разные предельные цены на нефтепродукты из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.
По имеющимся данным, в феврале страны G7 планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет предназначен для продуктов, торгуемых с премией, а второй будет распространяться для тех, которые торгуются со скидкой.
«Коалиция “Большой семерки” будет стремиться установить два предела цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой – для тех, которые торгуются со скидкой», – сообщает источник.
Ранее стало известно, что Россия может перестать работать с трейдерами, которые используют потолок цен на нефть.