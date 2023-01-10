Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
26 минут назад

G7 решила установить два потолка цен на нефтепродукты из России

Елена Прошина

Группа стран «Большой семёрки» (G7) собираются установить разные предельные цены на нефтепродукты из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.

G7 решила установить два потолка цен на нефтепродукты из России
Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По имеющимся данным, в феврале страны G7 планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет предназначен для продуктов, торгуемых с премией, а второй будет распространяться для тех, которые торгуются со скидкой.

«Коалиция “Большой семерки” будет стремиться установить два предела цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой – для тех, которые торгуются со скидкой», – сообщает источник.

Ранее стало известно, что Россия может перестать работать с трейдерами, которые используют потолок цен на нефть.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители