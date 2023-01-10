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22 минуты назад

Индия может поддержать потолок цен на нефть из России

Елена Прошина

Индия может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, если сорт Urals подорожает до 60 долларов за баррель, достигнув установленного уровня ограничений. Об этом сообщает Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности страны.

Индия может поддержать потолок цен на нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, введенный государствами Евросоюза и G7 потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель не оказал особого влияния на импорт российского топлива в Индию, ведь его цена сейчас составляет 5356 долларов за баррель.

Несмотря на это Нью-Дели «взвешивает варианты» сокращения объемов закупок энергоносителя у России, если ЕС введет допсанкции в отношении стран, которые приобретают их у Москвы, или если их стоимость превысит 60 долларов за баррель.

За последние три месяца Индия купила у РФ рекордный объем нефти. В частности, в ноябре страна приобрела 3,7 миллионов тонн российского топлива.

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