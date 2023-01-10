Индия может поддержать потолок цен на нефть из России

Индия может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, если сорт Urals подорожает до 60 долларов за баррель, достигнув установленного уровня ограничений. Об этом сообщает Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности страны.

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По данным издания, введенный государствами Евросоюза и G7 потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель не оказал особого влияния на импорт российского топлива в Индию, ведь его цена сейчас составляет 5356 долларов за баррель.

Несмотря на это Нью-Дели «взвешивает варианты» сокращения объемов закупок энергоносителя у России, если ЕС введет допсанкции в отношении стран, которые приобретают их у Москвы, или если их стоимость превысит 60 долларов за баррель.