Падение объемов прокачки газа через Украину объяснили

В связи с аномально теплыми погодными условиями европейские страны снизили объемы импорта российского газа. В результате этого фактора отпала необходимость в прокачке больших объемов топлива через газотранспортную систему Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Транзит российского газа в Европу через Украину на прошлой неделе снизился примерно на 16% по сравнению с предыдущими уровнями на фоне мягкой погоды в странах Евросоюза (ЕС) <....> Суточные поставки топлива через пункт въезда в Суджу через Украину в Европу за последние пять дней составили 35,5 млн кубометров по сравнению с более чем 40 млн кубов за последние несколько месяцев», — говорится в материале.

По словам аналитика Refinitiv gas Марины Цыганковой, газовые хранилища стран Северо-Западной Европы сейчас в большинстве своем заполнены на достаточном уровне, поэтому в замедлении импорта топлива европейскими странами «есть смысл». Кроме того, на тенденцию также повлиял недавний «обвал» биржевых цен на газ.

«Наша гипотеза заключается в том, что импортеры с января начали брать меньше по оставшимся российским долгосрочным контрактам после недавнего обвала европейских спотовых цен», — заключила Цыганкова.

9 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков сообщила, что в начале 2023 года цены на газ в Европе на фоне достаточно теплой погоды опустились до отметки в $780 за тысячу кубометров. Этот показатель стал самым низким за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.