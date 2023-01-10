Экономист оценил риски для рубля упасть до 100 за доллар

«Скорее всего доллар будет болтаться в диапазоне 65-75 рублей, иначе российский импорт может столкнуться с проблемами ликвидности. Внутренние капитальные вложения будут также затруднены при высоком курсе. Курс будет, в том числе, поддержан стремительно теряющими стоимость долларом и евро, экономика которых оказалось под ударом собственных правительств. Конечно, в свете определенных событий возможны просадки. Но вряд ли они будут иметь долгосрочный эффект. Этому будет также способствовать сокращение профицита торгового баланса РФ и дисконта российских нефтепродуктов», — добавил Улитенко.