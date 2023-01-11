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1 час назад

ЦБ возобновит покупку инвалюты на внутреннем рынке

Лера Букина

Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

ЦБ возобновит покупку инвалюты на внутреннем рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», - указал Центробанк.

Регулятор также отметил сохранение подходов к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила.

Минфин РФ ранее проинформировал о том, что с 13 января по 6 февраля на продажу валюты будут направлены 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

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