ЦБ возобновит покупку инвалюты на внутреннем рынке

Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.
ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».
«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», - указал Центробанк.
Регулятор также отметил сохранение подходов к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила.
Минфин РФ ранее проинформировал о том, что с 13 января по 6 февраля на продажу валюты будут направлены 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.