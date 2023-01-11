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1 час назад

Доллар рухнул ниже 69 рублей

Лера Букина

Российская валюта укрепляется во второй половине дня среды, 11 января. Курс доллара упал ниже отметки в 69 рублей впервые с 30 декабря, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Доллар рухнул ниже 69 рублей
Фото: ТАССТАСС

На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже поднимался до 72,12 рубля.

К 12:20 мск американская валюта снижалась на 1,19 рубля, до 68,97 рубля. В 12:27 доллар упал до 68,3 рубля. Евро торговался по 73,59 рубля, показав снижение на 1,7 рубля.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Сегодня Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

Минфин РФ также проинформировал о том, что с 13 января по 6 февраля на продажу валюты будут направлены 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что курс в 2023 году будет находиться на уровне 73–77 рублей за доллар. По его словам, данный курс выгоден экспортерам. Кроме того, благодаря такой динамике экономика развивается хорошими темпами, уточнил Аксаков.

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