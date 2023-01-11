Binance купит обанкротившегося криптоброкера за $1 млрд

Во вторник обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов криптобирже Binance за $1 млрд, и заявил, что будет стремиться ускорить рассмотрение сделки органами национальной безопасности США, пишет Reuters.

Судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс разрешил Voyager заключить соглашение о покупке активов с Binance и запросить голоса кредиторов при продаже.

Для того, чтобы такая сделка прошла, необходима проверка ее в Комитете США по иностранным инвестициям (CFIUS), который проверяет иностранные инвестиции в американские компании на предмет рисков для национальной безопасности страны.

CFIUS заявил в судебном иске от 30 декабря, что такая проверка «может повлиять на способность сторон завершить транзакции, на сроки и соответствующие условия».

Передача активов кредитора криптобирже Binance US включает денежный платеж в размере $20 млн и соглашение о переводе клиентов Voyager на криптобиржу Binance US. После этого клиенты смогут снимать деньги уже с июля.

По оценкам Voyager, продажа позволит клиентам вернуть 51% стоимости их депозитов на момент подачи заявления о банкротстве Voyager. Однако в случае блокирования транзакции со стороны CFIUS Voyager будет вынужден вернуть клиентам имеющуюся у него криптовалюту, что приведет к снижению выплат.

Сама платформа Binance принадлежит Чанпэну Чжао, гражданину Канады китайского происхождения, и у нее нет постоянной штаб-квартиры. Компания была объектом расследования по отмыванию денег со стороны прокуратуры США. Binance US, базирующаяся в Пало-Альто, штат Калифорния, заявила, что ее американская биржа полностью независима от основной платформы Binance.