Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
19 минут назад

Binance купит обанкротившегося криптоброкера за $1 млрд

Investing.com Россия

Во вторник обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов криптобирже Binance за $1 млрд, и заявил, что будет стремиться ускорить рассмотрение сделки органами национальной безопасности США, пишет Reuters.

Binance купит обанкротившегося криптоброкера за $1 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс разрешил Voyager заключить соглашение о покупке активов с Binance и запросить голоса кредиторов при продаже.

Для того, чтобы такая сделка прошла, необходима проверка ее в Комитете США по иностранным инвестициям (CFIUS), который проверяет иностранные инвестиции в американские компании на предмет рисков для национальной безопасности страны.

CFIUS заявил в судебном иске от 30 декабря, что такая проверка «может повлиять на способность сторон завершить транзакции, на сроки и соответствующие условия».

Передача активов кредитора криптобирже Binance US включает денежный платеж в размере $20 млн и соглашение о переводе клиентов Voyager на криптобиржу Binance US. После этого клиенты смогут снимать деньги уже с июля.

По оценкам Voyager, продажа позволит клиентам вернуть 51% стоимости их депозитов на момент подачи заявления о банкротстве Voyager. Однако в случае блокирования транзакции со стороны CFIUS Voyager будет вынужден вернуть клиентам имеющуюся у него криптовалюту, что приведет к снижению выплат.

Сама платформа Binance принадлежит Чанпэну Чжао, гражданину Канады китайского происхождения, и у нее нет постоянной штаб-квартиры. Компания была объектом расследования по отмыванию денег со стороны прокуратуры США. Binance US, базирующаяся в Пало-Альто, штат Калифорния, заявила, что ее американская биржа полностью независима от основной платформы Binance.

Помимо CFIUS, против продажи Voyager также выступили Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и государственные регуляторы ценных бумаг. Voyager подала заявление о банкротстве в июле, спустя несколько месяцев после краха Terra USD и Luna, который вызвал шок в сфере криптовалют.

Рынки,Компании,Майкл Уайлс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители