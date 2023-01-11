Египетский фунт упал до исторического минимума

Египетский фунт рухнул до исторического минимума, обесценившись на более чем 84% по отношению к доллару. Согласно данным трекинг-сервиса Refinitiv, на офшорном рынке один доллар в среду стоил 30 египетских фунтов.

Официальный курс центробанка в среду был установлен на отметке в 27,59 фунта за доллар, курс продажи доллара - 27,67. Два государственных банка Египта - National Bank of Egypt и Banque Misr - установили курс покупки доллара на отметке в 29 фунтов.