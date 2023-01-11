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45 минут назад

Россиянам подсказали стабильную валюту для вложений

Лера Букина

Юань является стабильной валютой для инвестиций. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Россиянам подсказали стабильную валюту для вложений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что российские граждане, которые приобрели данную валюту некоторое время назад, получили доход. Эксперт подчеркнул, что Китай – ключевой торговый партнер России.

Собеседник прогнозирует увеличение объема операция в юанях в стране. Коган обратил внимание на то, что многие российские фирмы объявили о выпуске облигаций в национальной валюте КНР. По мнению специалиста, они могут приносить хорошую доходность.

Эксперт также указал на то, что обороты по юаню уже превышают обороты паре доллар-рубль, доллар-евро.

Сегодня Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

В среду, 11 января, китайская валюта торговалась почти без изменений против доллара США. К концу первой половины сессии среды пара доллар/юань была на уровне 6,7755. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7756.

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