Россиянам подсказали стабильную валюту для вложений

Юань является стабильной валютой для инвестиций. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Он пояснил, что российские граждане, которые приобрели данную валюту некоторое время назад, получили доход. Эксперт подчеркнул, что Китай – ключевой торговый партнер России.

Собеседник прогнозирует увеличение объема операция в юанях в стране. Коган обратил внимание на то, что многие российские фирмы объявили о выпуске облигаций в национальной валюте КНР. По мнению специалиста, они могут приносить хорошую доходность.

Эксперт также указал на то, что обороты по юаню уже превышают обороты паре доллар-рубль, доллар-евро.

Сегодня Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».