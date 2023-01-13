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52 минуты назад

Мировые цены на нефть пошли вниз после роста в цене на протяжении нескольких дней

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Мировые цены на нефть в пятницу коррекционно снизились после роста по марке Brent на протяжении всей уходящей недели.

Мировые цены на нефть пошли вниз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.02 снижается на 0,43%, достигая 83,67 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI – на 0,28%, до 78,17 доллара, передает РИА «Новости».

Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть

В пятницу утром на нефтяном рынке наблюдается коррекционное снижение цен: марка Brent дорожала предыдущие четыре торговые сессий подряд, а WTI – две сессии.

Оптимизму нефтяных трейдеров способствовало ожидание роста спроса со стороны Китая, так как местные власти сократили связанные с COVID ограничения.

Рынки,Цена на нефть,Экономика России,Прогноз эксперта,
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