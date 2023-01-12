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1 час назад

CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщил китайский телеканал CCTV.

Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».

Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства. Как резюмировал телеканал, перспективы экономики Германии вызывают большое беспокойство.

Напомним, Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию.

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