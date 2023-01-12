Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».