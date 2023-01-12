Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, сообщил китайский телеканал CCTV.
Телеканал выразил уверенность, что Германия не может восполнить свои запасы поставкой нефти из других стран, в частности, из Казахстана. В Китаем обратили внимание, что для транзита сырья из Казахстана требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Берлин вынужден вести переговоры с Москвой по доставке нефти, передает РИА «Новости».
Малоэффективные меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан, но и среди представителей правительства. Как резюмировал телеканал, перспективы экономики Германии вызывают большое беспокойство.
Напомним, Казахстан собрался начать поставки нефти в Германию.