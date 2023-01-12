ЦБ возобновляет продажи валюты: что будет с рублем

Эффект от валютных интервенций будет временным, считают эксперты.
Минфин и ЦБ 11 января 2023 года объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. После заявления рубль резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 ₽ и торговался по 68,7 ₽, евро подешевел на 0,9 ₽, до 74 ₽. Юань ослаб на 0,2 ₽, до 10,07 ₽.
ЦБ начнёт продавать юани с 13 января. До 6 февраля будет реализовано китайской валюты на 54,5 миллиарда ₽ — именно столько нефтегазовых доходов недополучил федеральный бюджет в январе.
Эксперты считают, что ведомство продолжит продавать валюту и дальше. С 5 февраля начнёт действовать европейское эмбарго на российскую нефть и потолок цен, что ещё больше ограничит нефтегазовые доходы России, пишут «Ведомости».
Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на золото.