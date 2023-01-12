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1 час назад

ЦБ возобновляет продажи валюты. Что будет с рублём

Сравни.ру

Эффект от валютных интервенций будет временным, считают эксперты.

ЦБ возобновляет продажи валюты: что будет с рублем
Фото: ТАССТАСС

Минфин и ЦБ 11 января 2023 года объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. После заявления рубль резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 ₽ и торговался по 68,7 ₽, евро подешевел на 0,9 ₽, до 74 ₽. Юань ослаб на 0,2 ₽, до 10,07 ₽.

ЦБ начнёт продавать юани с 13 января. До 6 февраля будет реализовано китайской валюты на 54,5 миллиарда ₽ — именно столько нефтегазовых доходов недополучил федеральный бюджет в январе.

Эксперты считают, что ведомство продолжит продавать валюту и дальше. С 5 февраля начнёт действовать европейское эмбарго на российскую нефть и потолок цен, что ещё больше ограничит нефтегазовые доходы России, пишут «Ведомости».

Что будет с рублём:
  • Объём продажи валюты составит 54,5 миллиарда ₽ или $800 миллионов за месяц — примерно 1,7% от экспорта. Из-за этого равновесный курс сместится вниз на 1,7% — примерно 1,2 ₽ за $1, оценил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.
  • Одновременная продажа юаней и покупка рубля будет подталкивать курс нацвалюты к временному укреплению, полагает аналитик «Тинькофф Инвестиций» Андрей Опарин.
  • Базовый прогноз «Тинькофф Инвестиций»: в первом полугодии юань будет стоить в диапазоне 9,8–10,3 ₽, доллар — 67–70 ₽.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на золото.

Рынки,Ингосстрах-Инвестиции,
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