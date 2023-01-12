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1 час назад

Binance стремительно теряет активы

Investing.com Россия

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, изо всех сил пытается удержать активы. После краха конкурирующей биржи FTX инвесторы в последние недели выводили свои криптовалюты, и, несмотря на заверения генерального директора Чанпэна Чжао о том, что ситуация стабилизировалась, отток средств ускоряется. По данным компании Defillama, занимающейся сбором данных о криптовалютах, 6 января клиенты вывели $360 млн. Об этом пишет Forbes.

Binance стремительно теряет активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

13 декабря Nansen, фирма по сбору данных о криптовалютах, сообщала, что за предыдущую неделю Binance потеряла $3 млрд активов, что составляло 4% от общего объема активов компании на тот момент. Расследование Forbes USA показало, что на самом деле Binance почти сразу потеряла 15% своих активов после сообщения Чжао (широко известного как CZ) в Twitter, в котором он занизил размер вывода средств из отчета Nansen. Тем не менее почти четверть активов Binance были выведены из биржи менее чем за два месяца.

Недоверие инвесторов лучше всего видно на примере Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD) — двух токенов, носящих имя биржи. За последние два месяца BNB потерял 29% своей стоимости, и, по оценкам Forbes USA, на Binance осталось около 29 млн токенов, что на 51% меньше, чем было заявлено биржей 10 ноября. Тем временем количество стейблкоинов BUSD на бирже сократилось на 40%.

Есть и более незаметные события, из-за которых Binance теряет доверие и свое влияние. В то время как с ноября чистые активы упали на 24%, инвесторы таких известных токенов, как matic, ape и gala, сократили свои активы на бирже на 40-50%.

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