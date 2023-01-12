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1 час назад

Goldman Sachs: одно действие Китая повысит цену на нефть до 110 долларов

Лера Букина

В случае отмены Китаем коронавирусных ограничений нефть марки Brent подорожает до 110 долларов за баррель к третьему кварталу текущего года. С таким предупреждением выступил руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

Предсказан взлет цены на нефть до $110 из-за действий Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это же касается и других азиатских стран, указал он. По словам эксперта, в настоящее время простаивают самолеты, поезда и автомобили. Так, спрос возрастет сразу после того, как «их включат обратно», заявил он.

Рост выше отметки в 100 долларов прогнозируют другие американские эксперты. Это может произойти в ближайшие месяцы, считают они. Данная ситуация вновь «поставит под угрозу слабую мировую экономику», предупреждают специалисты.

По мнению аналитика хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Яна Стюарта, единственный фактор сохранения цены на уровне в 130 долларов за баррель – падение спроса со стороны КНР.

В британском Barclays также не исключают увеличения котировок нефти Brent. По их мнению, к концу года стоимость поднимется на 30% в сравнении с нынешним значением, до 106 долларов за баррель.

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Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер.

Рынки,Александр Новак,
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