Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Впервые с 3 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на Лондонской бирже ICE превысила 85 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Так, в 18.30 мск, стоимость Brent росла на 1,23% – до 85,06 доллара за баррель, передает ТАСС .

К 18.50 мск цена нефти Brent ускорила рост и находилась на уровне 85,15 доллара за баррель (+1,33%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года растет на 1,59% – до 79,64 доллара за баррель.