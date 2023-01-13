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3 часа назад

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Впервые с 3 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на Лондонской бирже ICE превысила 85 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в 18.30 мск, стоимость Brent росла на 1,23% – до 85,06 доллара за баррель, передает ТАСС.

К 18.50 мск цена нефти Brent ускорила рост и находилась на уровне 85,15 доллара за баррель (+1,33%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года растет на 1,59% – до 79,64 доллара за баррель.

Накануне, 12 января цена нефти Brent поднималась выше 84 долларов за баррель.

Рынки,Цена на нефть,
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