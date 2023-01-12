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45 минут назад

Аналитик высказался о будущем биткоина

Lenta.ruиещё 1

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский предрек биткоину значительный рост. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о будущем первой криптовалюты.

Аналитик высказался о будущем биткоина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что курс биткоина превысил 18 тысяч долларов впервые с середины декабря. Согласно данным площадки CoinMarketCap, по состоянию на 19:25 по московскому времени четверга, 12 января, криптовалюта торгуется по 18,131 тысячи долларов.

«Причины этого роста такие же, как и причины роста многих активов сейчас. Если посмотреть на динамику золота или на любую другую динамику торгуемых активов, то нарисовался горизонт ужесточения денежной политики, особенно после выхода сегодняшних данных по инфляции», — сообщил Голубовский.

Аналитик объяснил, что в Соединенных Штатах месяц к месяцу наблюдается дефляция. Пик пройден, значит, «задирать» ставку уже не имеет смысла, добавил он.

«Дефицит долларовой ликвидности рассасывается. Поэтому доллар падает: индекс доллара сегодня установил очередные минимумы. Идет спрос на риск, и все растет», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Также Голубовский поделился, что у биткоина есть собственные причины, по которым криптовалюта стала расти.

«Вся индустрия централизованных бирж пережила кризис. Пиком был скандал с FTX», — заявил он.

В ноябре 2022 года произошел крупный обвал биткоина — всего за два дня (8-9 ноября) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

Рынки,Дмитрий Голубовский,
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