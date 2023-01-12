Аналитик оценил вероятность девальвации рубля

Несмотря на укрепление рубля, которое сейчас наблюдается, перспективы российской валюты в этом году выглядят не очень позитивно, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Крепкий рубль не выгоден экспортерам, которые продают за рубеж сырье и другие товары, получают валютную выручку, а в РФ конвертируют ее в рубли. Экспорт сильно снизился из-за санкций и введенного потолка цен на нефть, а крепкий рубль еще больше снижает прибыль компаний и поступления в бюджет. Из-за чего по итогам года дефицит бюджета уже составил в три раза больше, чем прогнозировалось изначально: более 3 трлн рублей вместо 1 трлн рублей.