Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
39 минут назад

Аналитик оценил вероятность девальвации рубля

Инвест-Форсайт

Курс доллара на Московской бирже снижается на 1,69%, до 68,6 руб., евро подешевел на 1,31%, до 73,9 руб., а курс юаня теряет в цене 1,75% и торгуется на уровне 10 руб., сообщает «Коммерсант».

Аналитик оценил вероятность девальвации рубля
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Несмотря на укрепление рубля, которое сейчас наблюдается, перспективы российской валюты в этом году выглядят не очень позитивно, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Крепкий рубль не выгоден экспортерам, которые продают за рубеж сырье и другие товары, получают валютную выручку, а в РФ конвертируют ее в рубли. Экспорт сильно снизился из-за санкций и введенного потолка цен на нефть, а крепкий рубль еще больше снижает прибыль компаний и поступления в бюджет. Из-за чего по итогам года дефицит бюджета уже составил в три раза больше, чем прогнозировалось изначально: более 3 трлн рублей вместо 1 трлн рублей.

Именно для пополнения доходной части бюджета сейчас ЦБ РФ начинает продажу юаней. Но ликвидная часть ФНБ в настоящий момент — всего 4 трлн рублей: очевидно, что средств не хватит для компенсации дефицита бюджета. Поэтому у государства нет других вариантов, кроме ослабления рубля — это увеличит прибыль экспортеров и перечисления в бюджет, пояснил эксперт «Инвест-Форсайту».

«В январе четкой тенденции к ослаблению национальной валюты мы еще можем не увидеть, однако позже наверняка начнется процесс постепенного роста стоимости доллара. Вполне вероятно, что уже к весне доллар на рынке РФ будет стоить 80 рублей. Что касается дальнейших прогнозов, то делать их сейчас сложно — все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Но однозначно можно говорить, что период укрепления рубля, какой наблюдался в 2022 году, завершен», — резюмирует Артем Деев.

Рынки,Артем Деев,Банк России,Коммерсант,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители