Аналитик оценил вероятность девальвации рубля

Курс доллара на Московской бирже снижается на 1,69%, до 68,6 руб., евро подешевел на 1,31%, до 73,9 руб., а курс юаня теряет в цене 1,75% и торгуется на уровне 10 руб., сообщает «Коммерсант».
Несмотря на укрепление рубля, которое сейчас наблюдается, перспективы российской валюты в этом году выглядят не очень позитивно, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Крепкий рубль не выгоден экспортерам, которые продают за рубеж сырье и другие товары, получают валютную выручку, а в РФ конвертируют ее в рубли. Экспорт сильно снизился из-за санкций и введенного потолка цен на нефть, а крепкий рубль еще больше снижает прибыль компаний и поступления в бюджет. Из-за чего по итогам года дефицит бюджета уже составил в три раза больше, чем прогнозировалось изначально: более 3 трлн рублей вместо 1 трлн рублей.
Именно для пополнения доходной части бюджета сейчас ЦБ РФ начинает продажу юаней. Но ликвидная часть ФНБ в настоящий момент — всего 4 трлн рублей: очевидно, что средств не хватит для компенсации дефицита бюджета. Поэтому у государства нет других вариантов, кроме ослабления рубля — это увеличит прибыль экспортеров и перечисления в бюджет, пояснил эксперт «Инвест-Форсайту».
«В январе четкой тенденции к ослаблению национальной валюты мы еще можем не увидеть, однако позже наверняка начнется процесс постепенного роста стоимости доллара. Вполне вероятно, что уже к весне доллар на рынке РФ будет стоить 80 рублей. Что касается дальнейших прогнозов, то делать их сейчас сложно — все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Но однозначно можно говорить, что период укрепления рубля, какой наблюдался в 2022 году, завершен», — резюмирует Артем Деев.