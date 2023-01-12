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1 час назад

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из стратегического резерва

Илья Родин

Палата представителей США в четверг, 12 января, одобрила законопроект о запрете продавать КНР нефть из стратегического резерва страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из стратегического резерва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что за законопроект выступил 331 член палаты, против - 97. Далее законопроект поступит на утверждение Сената, затем - президента.

Парламентарий Стив Скализ, лидер республиканского большинства в Палате представителей, заявил, что президент США Джо Байден «высушил» стратегический запас нефти. Он добавил, что тем самым глава страны ослабил ее экономическую и стратегическую безопасность.

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Депутат подчеркнул, что американский лидер продавал энергоресурс из резерва китайской компартии, которая в настоящее время имеет «крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире».

Уточняется, что законопроект запрещает продажу нефтепродуктов любым компаниям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая.

Рынки,Джозеф Байден,
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