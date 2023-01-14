Россия и Турция ведут переговоры о скидках на газ. Об этом сообщает ТАСС.

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Официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на встрече с журналистами рассказал, что компании «Газпром» и Botas все еще обсуждают детали сделки.

«Botas обсуждал это с "Газпромом" в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме», — заявил он.

Вдобавок политик отметил, что пока не в курсе, сколько процентов будет составлять скидка для страны. «Не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25 процентов или больше, или меньше», — заключил он.