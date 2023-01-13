Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу

Россия может возобновить поставки электроэнергии в страны Евросоюза – в том числе Финляндию и прибалтийские государства. Об этом сообщает газета «Коммерсает» со ссылкой на прогноз «Системного оператора» — диспетчера энергосистемы. Он выполнен на основе данных монополиста экспорта российской электроэнергии «Интер РАО».

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Как говорится в прогнозе, Россия может поставить в Финляндию до 4 млрд кВт•ч в 2023 году. В Латвию, Литву и Эстонию может быть направлено 2,4 млрд кВт•ч. Таким образом, объем поставок российской электроэнергии в страны Евросоюза может достигнуть 6,4 млрд кВт•ч в этом году. Это составляет почти половину всех продаж российской электроэнергии в 2023-м.

В «Интер РАО» сообщили газете, что восстановление поставок в Финляндию и Прибалтику «не исключено» в среднесрочной перспективе. Эти страны традиционно были самыми крупными направлениями экспорта российской электроэнергии. В 2021 году «Интер РАО» направил туда 12,9 млрд кВт•ч. – 60% всех поставок электроэнергии из РФ. По подсчетам газеты, в январе-мае 2022 года Россия поставила в страны Евросоюза до 5 млрд кВт•ч.

Аналитики, опрошенные газетой, сомневаются в возобновлении поставок. Они отметили, что это не коррелирует с заявлениями представителей европейских властей и энергокомпаний.