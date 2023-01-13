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1 час назад

Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65

Сравни.ру

Минфин продолжит продавать юани, чтобы компенсировать дефицит бюджета из-за падения цен на нефть, что приведёт к дальнейшему укреплению рубля, считают эксперты.

Решение Минфина продавать юани в рамках нового бюджетного правила снизит давление на рубль от падения цен на нефть, считают аналитики «СберИнвестиций». Они ожидают дальнейшего укрепления рубля в январе — до 65 ₽ за доллар и 9,5 ₽ за юань.

С 13 января по 6 февраля 2023 года ЦБ планирует продать китайской валюты на сумму 54,5 миллиарда ₽. В дальнейшем объём и характер сделок будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета. Если доходы будут больше базового месячного уровня, на дополнительные деньги Минфин будет покупать валюту, в случае дефицита — продавать, чтобы получить деньги в бюджет.

Продажи валюты могут значительно нивелировать снижение объёмов экспорта российской нефти, отмечают аналитики «Сбера». По их оценке, при цене нефти Urals на уровне $40 за баррель объёмы продаж валюты в феврале могут составить около 200 миллиардов ₽, или $3 миллиарда. Потенциально у Минфина есть приблизительно $100 миллиардов в юанях, которые он может продать на рынке.

Возобновление бюджетного правила уже привело к укреплению рубля. После заявления Минфина 11 января доллар упал на 1,09 ₽, до 68,7 ₽. По состоянию на 9:40 13 января американская валюта торгуется 67,81 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рынки,Московская биржа,Сбербанк России,
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