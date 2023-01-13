Минфин продолжит продавать юани, чтобы компенсировать дефицит бюджета из-за падения цен на нефть, что приведёт к дальнейшему укреплению рубля, считают эксперты.

Решение Минфина продавать юани в рамках нового бюджетного правила снизит давление на рубль от падения цен на нефть, считают аналитики «СберИнвестиций». Они ожидают дальнейшего укрепления рубля в январе — до 65 ₽ за доллар и 9,5 ₽ за юань.

С 13 января по 6 февраля 2023 года ЦБ планирует продать китайской валюты на сумму 54,5 миллиарда ₽. В дальнейшем объём и характер сделок будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета. Если доходы будут больше базового месячного уровня, на дополнительные деньги Минфин будет покупать валюту, в случае дефицита — продавать, чтобы получить деньги в бюджет.

Продажи валюты могут значительно нивелировать снижение объёмов экспорта российской нефти, отмечают аналитики «Сбера». По их оценке, при цене нефти Urals на уровне $40 за баррель объёмы продаж валюты в феврале могут составить около 200 миллиардов ₽, или $3 миллиарда. Потенциально у Минфина есть приблизительно $100 миллиардов в юанях, которые он может продать на рынке.