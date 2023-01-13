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1 час назад

В Польше назвали ситуацию с украинским зерном угрозой для ЕС

Лера Букина

Продовольственная безопасность Евросоюза подрывается из-за ситуации с поставками украинского зерна в европейские страны. Об этом заявили польские депутаты, передает «Лента.ру».

В Польше назвали угрозу продовольственной безопасности Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту заявления депутатов Европейской народной партии в Европарламенте, до трети украинского зерна вместо нуждающихся третьих стран попадает на рынок ЕС. По их словам, в мире наблюдается рост числа случаев с нецелевым использованием украинского зерна.

Это негативно отражается на жизнеспособности европейского сельского хозяйства, «которое имеет основополагающее значение для продовольственной безопасности» не только для ЕС, но и для государств, в которые зерно он экспортирует, добавили депутаты.

Они обратились к Еврокомиссии с просьбой сообщить, отслеживают ли неправомерное использование зерна, импортируемого в ЕС в качестве технического зерна с Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в прошлом году из Украины удалось вывезти 16 млн т продукции в рамках зерновой сделки. Как указал глава государства, продукцию направили в разные страны мира.

Рынки,Реджеп Эрдоган,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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