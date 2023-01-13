Курс доллара на выходные упал

Центральный банк России установил официальный курс валют к рублю на выходные и понедельник. Об этом в своём Telegram-канале сообщают «Ведомости».

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Курс доллара был установлен на уровне 67,57 рублей, что на 20,31 копейки ниже предыдущего показателя. Зато евро, как следует из данных регулятора, вырос на 32,23 копейки и равен 73,11 рубля. Немного вырос и юань – его курс равен 10,03 руб.

Напомним, что в рабочие дни официальные курсы доллара и евро устанавливает Банк России на основе рыночных курсов Московской биржи.