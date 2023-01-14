Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
4 часа назад

Politico: Европа скупает рекордные объемы дизтоплива

Газета.Ru

Европейские страны скупают рекордные объемы дизельного топлива на фоне скорого вступления в силу запрета на поставки нефтепродуктов из России в Европу. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные компании Refinitiv.

Европа скупает рекордные объемы дизтоплива
Фото: Газета.ruГазета.ru

Переживания европейских стран постепенно ослабевают на фоне того, как объемы импорта дизельного топлива в Европу достигли рекордно высокого уровня в декабре 2022 года, до 8,2 млн тонн, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в ближайшие месяцы дефицита топлива не будет, так как Европа закупила достаточные объемы для подстраховки. Поэтому у региона есть четкие надежды по поводу того, что зиму удастся пережить.

G7 решила установить два потолка цен на нефтепродукты из России

Аналитики посчитали, что Кувейт и Саудовская Аравия стали новыми партнерами Европы по замене дизтоплива из России. Учитывая, что в Европе нет перерабатывающих мощностей, Евросоюз ищет альтернативные источники для поставок. Несмотря на то, что кризис дизтоплива миновал, ситуация может измениться весной, когда его запасы уменьшаться, а цены резко вырастут.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизельного топлива перед зимним периодом.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители