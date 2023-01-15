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2 часа назад

Стало известно, какой будет динамика цен на газ в Европе

Илья Родин

В ближнесрочной перспективе не следует ожидать резких скачков цен на газ в Европе, заявил замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. Об этом пишет «Прайм».

Европе удалось избежать апокалиптических цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается биржевых цен на газ в Европе, то можно достаточно уверенно говорить, что теперь апокалиптических цен в 4000 долларов за тысячу кубометров уже ожидать не стоит», - подчеркнул Колобанов.

По его данным, на снижение цены энергоресурса влияет в настоящее время ряд факторов. Это, прежде всего, высокий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах, а также принятые лидерами Евросоюза технические, экономические и политические решения.

Вероятность снижения потолка цен на российскую нефть оценили

В том числе, ввод новых терминалов СПГ, угольный «ренессанс», совместные закупки, ограничения цен, требования по экономии, добавил эксперт.

Колобанов резюмировал, что в 2023 году стоимость голубого топлива все же может вырасти. По его оценке, минимальные уровни биржевых цен ожидаются на уровне порядка 600-700 долларов за тысячу кубометров.

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