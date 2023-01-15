Европе удалось избежать апокалиптических цен на газ

В ближнесрочной перспективе не следует ожидать резких скачков цен на газ в Европе, заявил замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. Об этом пишет «Прайм».

«Что касается биржевых цен на газ в Европе, то можно достаточно уверенно говорить, что теперь апокалиптических цен в 4000 долларов за тысячу кубометров уже ожидать не стоит», - подчеркнул Колобанов.

По его данным, на снижение цены энергоресурса влияет в настоящее время ряд факторов. Это, прежде всего, высокий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах, а также принятые лидерами Евросоюза технические, экономические и политические решения.

В том числе, ввод новых терминалов СПГ, угольный «ренессанс», совместные закупки, ограничения цен, требования по экономии, добавил эксперт.