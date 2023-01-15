Китай и Индия скупают редкие сорта российской нефти

Москва в прошлом году заключала рекордные сделки с Дели и Пекином, за счет чего Россия компенсировала потери из-за санкций. Сегодня эксперты наблюдают высокий спрос на углеводороды арктических сортов, которые чаще всего идут на экспорт в Китай и Индию.

«Арктические сорта переориентировали», – сообщил «РИА Новости» ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

Сегодня такие сорта нефти, как «Новый порт», «Варандей», Arco идут не в Европу, как было прежде, а на Восток. На них азиаты получают скидку от России, чем активно пользуются.