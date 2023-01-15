Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
3 часа назад

Китай и Индия скупают редкие сорта российской нефти

РИА "ФедералПресс"

Москва в прошлом году заключала рекордные сделки с Дели и Пекином, за счет чего Россия компенсировала потери из-за санкций. Сегодня эксперты наблюдают высокий спрос на углеводороды арктических сортов, которые чаще всего идут на экспорт в Китай и Индию.

Китай и Индия скупают редкие сорта российской нефти
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Арктические сорта переориентировали», – сообщил «РИА Новости» ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

Сегодня такие сорта нефти, как «Новый порт», «Варандей», Arco идут не в Европу, как было прежде, а на Восток. На них азиаты получают скидку от России, чем активно пользуются.

Как сообщает Международное энергетическое агентство, с февраля 2022 года Индия в 36 раз увеличила закупки – с 30 тысяч до 1,08 миллиона баррелей в день. Китай в сутки приобретает 830 тысяч баррелей черного золота. Общий поток топлива в Азию вырос втрое – до 2,5 миллиона баррелей.

Рынки,Международное энергетическое агентство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители