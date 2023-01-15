Глава ЦБ Индии призывает к полному запрету криптовалют

«Пожалуйста, поверьте мне, это не пустые сигналы тревоги. Год назад в Резервном банке мы говорили, что вся эта затея, скорее всего, рано или поздно рухнет. И если вы посмотрите на события за последний год, кульминацией которых стал эпизод с FTX…, я думаю, мне больше ничего не нужно добавлять», — сказал Дас.