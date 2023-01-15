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3 часа назад

Глава ЦБ Индии призывает к полному запрету криптовалют

Fomo

Центральный банк Индии (RBI) опубликовал строгое предупреждение относительно использования BTC и других цифровых валют. Ссылаясь на крах FTX, глава RBI Шактиканта Дас заявил, что эти нестабильные инструменты сравнимы с азартными играми. По его мнению, воспринимаемая людьми ценность криптовалют полностью основана на «воображении».

Глава ЦБ Индии призывает к полному запрету криптовалют
Фото: FomoFomo

Глава ЦБ Индии призывает к полному запрету криптовалют

Выступая на мероприятии Business Today, Дас неоднократно повторил, что любой актив или финансовый продукт должен иметь некоторую базовую ценность. Он особо подчеркнул, что криптография — это «не что иное, как 100-процентная спекуляция».

«Пожалуйста, поверьте мне, это не пустые сигналы тревоги. Год назад в Резервном банке мы говорили, что вся эта затея, скорее всего, рано или поздно рухнет. И если вы посмотрите на события за последний год, кульминацией которых стал эпизод с FTX…, я думаю, мне больше ничего не нужно добавлять», — сказал Дас.

Также Дас выразил обеспокоенность по поводу растущей цифровизации платежей и риска, связанного с доминированием технологических гигантов в платежных сетях. Он отметил, что предоставление криптосистемам слишком большого влияния может привести к «долларизации» экономики, поскольку большинство криптовалют деноминированы в долларах. Это, по его мнению, особенно опасно, учитывая, что многие экономики в значительной степени зависят от своих собственных валют для денежно-кредитного контроля. Следовательно, он предложил прямо запретить криптовалюту.

Дас неоднократно выступает с критикой криптовалютной экосистемы. В ноябре 2021 года он выразил серьезную обеспокоенность по поводу потенциальных последствий криптовалют для финансовой стабильности Индии.

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