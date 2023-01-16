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5 часов назад

В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики

Lenta.ruиещё 1

Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7 процентов мирового ВВП при неблагоприятном прогнозе и от 0,2 процента при благоприятном, такую оценку дает Международный валютный фонд (МВФ) в аналитическом документе, посвященном будущему многосторонней торговли.

В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
Фото: ТАССТАСС

В отчете отмечается, что интеграция экономических отношений, которой характеризовалась вторая половина XX века, может повернуть вспять на фоне пандемии коронавируса и усилившихся геополитических разногласий.

«Хотя фрагментация в отдельных случаях может нести с собой стратегические преимущества для некоторых стран, суммарно она с большой вероятностью создаст значительные экономические издержки», — полагают аналитики МВФ.

В ряде стран потеря ВВП может достигать от 8 до 12 процентов, если учитывать нарушения технологических связей, добавили эксперты.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в комментарии к отчету отметила, что последствия могут быть глубже, в том числе за счет ограничений на трансграничную миграцию, сокращения потоков капитала и международного сотрудничества.

Она указала, что мир становится все более склонен к шокам, поэтому дать ответ на стоящие перед глобальной экономикой вызовы пока невозможно. Бороться с фрагментацией, по ее словам, возможно, сохраняя прагматичную позицию.

Необходимо фокусировать внимание на тех сферах, где сотрудничество необходимо, в приоритете укрепление международной торговой системы, борьба с изменением климата и помощь развивающимся странам, заключила Геогиева.

Ранее глава МВФ заявила, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще предстоит полностью ощутить. Она указала, что центробанки еще не выполнили свою работу по борьбе и инфляцией и могут ужесточить монетарную политику.

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