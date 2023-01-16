Аналитики объяснили взлет криптовалют

Биткоин преодолел отметку в $21 000 на торгах в понедельник, тогда как еще в начале года он стоил лишь $16 000. Крупнейший в мире цифровой актив вырос почти на 25% за неделю до $21 069, сообщает Yahoo Finance.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Другие криптовалюты последовали примеру биткоина: эфир подскочил на 20% за неделю до $1564, достигнув двухмесячного максимума.

Solana добилась наибольшего роста, взлетев за неделю на 62% до $23,31.

По данным Coingecko, в понедельник капитализация рынка криптовалют составила $1,02 трлн, увеличившись примерно на 1,2% за 24 часа.