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1 час назад

CNBC: обанкротившаяся криптобиржа FTX заявила о краже $415 млн хакерами

ТАССиещё 2

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что хакеры вывели с ее счета $415 млн. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на доклад юристов и советников компании.

CNBC: обанкротившаяся криптобиржа FTX заявила о краже $415 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, $323 млн были украдены у международной компании FTX.com, еще $90 млн - из американского подразделения. Кроме того, $2 млн долларов были выведены из хедж-фонда Alameda Research. Предполагается, что кража связана со взломом системы, который последовал за крахом биржи в ноябре 2022 года.

По данным CNBC, сумма ликвидных активов FTX, подлежащих взысканию, составляет $5,5 млрд. В эту сумму включена собственность основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамских островах, которая оценивается в сотни миллионов долларов.

В начале ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. Предприниматель все обвинения в свой адрес отрицает.

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