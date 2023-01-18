Финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов рассказал, какие события повлияют на курс валют с 1 февраля.

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В беседе с Life.ru он напомнил о предстоящей встрече министров ОПЕК+ и заседании ФРС США, публикации отчёта по рынку труда в США за январь, завершении продажи валюты по бюджетному правилу, заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке и публикации Центробанком доклада о денежно-кредитной политике.

Согласно прогнозу Антонова, ожидается нарастание бюджетного дефицита, следствием которого станет инфляция. В то же время происходит спад экономики и рост цен в ведущих странах мира.

В такой ситуации, как отметил эксперт, от рубля больше стоит ожидать ослабления, чем укрепления.