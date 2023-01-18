Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Финансовый аналитик Антонов рассказал, какие события повлияют на курс валют с 1 февраля

RT на русском

Финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов рассказал, какие события повлияют на курс валют с 1 февраля.

Какие события повлияют на курс валют с 1 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с Life.ru он напомнил о предстоящей встрече министров ОПЕК+ и заседании ФРС США, публикации отчёта по рынку труда в США за январь, завершении продажи валюты по бюджетному правилу, заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке и публикации Центробанком доклада о денежно-кредитной политике.

Согласно прогнозу Антонова, ожидается нарастание бюджетного дефицита, следствием которого станет инфляция. В то же время происходит спад экономики и рост цен в ведущих странах мира.

В такой ситуации, как отметил эксперт, от рубля больше стоит ожидать ослабления, чем укрепления.

Так, доллар будет колебаться в диапазоне 67,5—73 рубля, евро — 72 и 77, а юань — 9,95 и 10,5.

Рынки,Владислав Антонов,Банк России,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители