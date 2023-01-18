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53 минуты назад

Цена на нефть преодолела отметку в $87

Лера Букина

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $87 за баррель, показав рост на 1,5%. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена на нефть преодолела отметку в $87
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая картина наблюдается впервые с 5 декабря.

По состоянию на 12:42 мск, стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте 2023 года повысилась на 1,48%, до $87,19 за баррель. Через несколько минут цена Brent поднялась еще больше – до $87,43 за баррель (+1,76%). Вместе с тем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года показал рост на 1,95%, до $82,02 за баррель.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, в обозримом будущем стоимость нефти может подняться выше $100 за баррель.

В начале января ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», каким будет нефтяной рынок в 2023 году. Так, по ее мнению, он будет очень волатилен. Эксперт не исключила возвращения цены на Brentк $100 за баррель и выше при сокращении предложения на 1–1,5 млн баррелей в сутки и росте спроса.

Рынки,Наталья Мильчакова,
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