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4 часа назад

ЦБ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

ТАСС

Банк России с 18 января начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Это, в том числе дирхам ОАЭ, таиландский бат, грузинский лари и другие. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 валютам
Фото: ТАССТАСС

"В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сообщил ЦБ.

Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.

Рынки,Банк России,
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