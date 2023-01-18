ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 валютам

Банк России с 18 января начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Это, в том числе дирхам ОАЭ, таиландский бат, грузинский лари и другие. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сообщил ЦБ.
Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.