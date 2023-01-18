ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 валютам

Банк России объявил об установлении с 18 января официальных курсов рубля еще к 9 иностранным валютам. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.
В такой список вошли дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
Теперь в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центробанком ежедневно (в рабочие дни), входят 43 валюты.
Накануне Центробанк сообщил о запуске инструмента по предоставлению юаней, который позволит ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Максимальный ежедневный лимит по использованию этой сделки составит 10 млрд юаней. При этом он может быть скорректирован, если такая необходимость возникнет.
13 января Банк России анонсировал возобновление января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отметил, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».