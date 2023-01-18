ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 валютам

Банк России объявил об установлении с 18 января официальных курсов рубля еще к 9 иностранным валютам. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

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В такой список вошли дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

Теперь в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центробанком ежедневно (в рабочие дни), входят 43 валюты.

Накануне Центробанк сообщил о запуске инструмента по предоставлению юаней, который позволит ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Максимальный ежедневный лимит по использованию этой сделки составит 10 млрд юаней. При этом он может быть скорректирован, если такая необходимость возникнет.