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1 час назад

Bloomberg: инвесторы начали избавляться от акций в США

Елена Прошина

Многие инвесторы, начиная с 2023 года, избавились от акций в США, направив средства с них в активы в других странах, в том числе европейских. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы начали избавляться от акций в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, только за первые две недели 2023 года отток средств из акций США составил около пяти миллиардов долларов. Эти средства были перенаправлены в активы в Европе, Китае и в других развивающихся рынках. На переориентацию повлияли падение цен на газ, ослабление доллара и оптимизм по поводу открытия китайской экономики после ковидных локдаунов. На фоне этого европейский рынок показал первый почти за год приток средств.

«Возможно, мы находимся на переломном этапе для региональных фондов акций. Возможен еще больший рост инвестиций в неамериканские фонды, поскольку стратегия диверсификации по регионам исторически показывала более высокие результаты после того, как доллар достигнет своего пика», — считает эксперт Goldman Sachs в области исследования портфельных стратегий Сесилия Мариотти.

Предполагается, что главным стимулом к уходу инвесторов из США стала приближающаяся рецессия в стране. Кроме того на поиск новых рынков их могли толкнуть преобладание в составе S&P 500 ориентированных на рост секторов и продолжающееся повышение ставок.

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