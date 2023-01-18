Инвесторы начали избавляться от акций в США

Многие инвесторы, начиная с 2023 года, избавились от акций в США, направив средства с них в активы в других странах, в том числе европейских. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, только за первые две недели 2023 года отток средств из акций США составил около пяти миллиардов долларов. Эти средства были перенаправлены в активы в Европе, Китае и в других развивающихся рынках. На переориентацию повлияли падение цен на газ, ослабление доллара и оптимизм по поводу открытия китайской экономики после ковидных локдаунов. На фоне этого европейский рынок показал первый почти за год приток средств.