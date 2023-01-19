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3 часа назад

SWIFT сообщила о росте популярности доллара

Лера Букина

Данные международной системы SWIFT свидетельствуют о снижении доли евро в международных расчетах второй год подряд и росте доллара, передает агентство «Прайм».

SWIFT сообщила о росте популярности доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам декабря 2022 года доля евро составила 36,34 процента. Показатель за 12 месяцев упал на 0,31 процентного пункта. Вместе с тем сообщается об увеличении популярности американской валюты. Доля выросла на 1,38 процентного пункта за прошлый год.

За два года популярность этой валюты в международных расчетах возросла на 3,16 процентного пункта, до 41,89 процента.

Кроме того, в пятерку востребованных валют по итогам декабря вошли британский фунт (- 0,42 процентного пункта), японская йена (- 0,71 процентного пункта) и китайский юань (+ 0,27 процентных пункта).

Ранее финансист из США, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил о постепенном завершении эпохи мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике. Он отметил, что сегодня ключевыми державами и их союзниками формируются экономические, финансовые и военные блоки. Специалист рекомендовал инвесторам сфокусироваться на государствах, которые не так уязвимы в случае международных конфликтов.

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